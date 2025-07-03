В США свинья преградила дорожное движение

Дорожный патруль Южной Каролины поделился видео, на котором два силовика преследуют свинью, бегущую по оживленному шоссе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

К счастью, после погони, свинья была спасена без травм, и полицейские смогли снова заставить движение двигаться.