https://news.day.az/world/1765305.html В США свинья преградила дорожное движение - ВИДЕО Дорожный патруль Южной Каролины поделился видео, на котором два силовика преследуют свинью, бегущую по оживленному шоссе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К счастью, после погони, свинья была спасена без травм, и полицейские смогли снова заставить движение двигаться.
В США свинья преградила дорожное движение - ВИДЕО
Дорожный патруль Южной Каролины поделился видео, на котором два силовика преследуют свинью, бегущую по оживленному шоссе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
К счастью, после погони, свинья была спасена без травм, и полицейские смогли снова заставить движение двигаться.
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