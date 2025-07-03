https://news.day.az/society/1765091.html В двух районах Баку местами не будет газа В Сабунчинском и Сураханском районах на ряде улиц будет временно отключено газоснабжение. Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтно-монтажными работами в поселке Забрат Сабунчинского района и поселке Говсан Сураханского района, с 10:00 03.07.2025 года будет приостановлена подача газа.
В двух районах Баку местами не будет газа
В Сабунчинском и Сураханском районах на ряде улиц будет временно отключено газоснабжение.
Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтно-монтажными работами в поселке Забрат Сабунчинского района и поселке Говсан Сураханского района, с 10:00 03.07.2025 года будет приостановлена подача газа.
На время проведения ремонтных работ будет ограничено газоснабжение улиц Йени Сахе, Видади, 1 мая в поселке Забрат и улицы Мектебли поселка Говсан.
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