В двух районах Баку местами не будет газа

В Сабунчинском и Сураханском районах на ряде улиц будет временно отключено газоснабжение.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтно-монтажными работами в поселке Забрат Сабунчинского района и поселке Говсан Сураханского района, с 10:00 03.07.2025 года будет приостановлена подача газа.

На время проведения ремонтных работ будет ограничено газоснабжение улиц Йени Сахе, Видади, 1 мая в поселке Забрат и улицы Мектебли поселка Говсан.