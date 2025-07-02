Получены тысячи заявок от компаний, желающих вести бизнес в Карабахе

На сегодняшний день поступило около 4000 заявок от компаний, желающих вести бизнес в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам в рамках бизнес-форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO Юсиф Абдуллаев, передает спецкор Trend.

"Для нас очень важно мнение генерального секретаря ОЭС касательно широкого использования Шушинского бизнес-форума в качестве платформы. Эта платформа может быть использована с точки зрения более широких возможностей. В 2025 году наш товарооборот со странами-членами ОЭС составил 1,5 миллиарда долларов. За последние 30 лет объем инвестиций из стран ОЭС в Азербайджан составил 5 миллиардов долларов. Мы думаем, что потенциал намного больше. Мы предоставили участникам подробную информацию об этом", - сказал Ю.Абдуллаев.

Он добавил, что предложенная генеральным секретарем ОЭС новая "дорожная карта" связана с выявлением потенциала агентств по продвижению торговли и учреждений, действующих в этой сфере.

"Сегодня логистика, одна из основных отраслей мировой торговли, дорожает. Мы должны быть готовы к новым вызовам. В плане мероприятий, который мы подготовим, одним из основных компонентов в ходе обсуждений торговых палат стран-членов должно стать решение логистических проблем", - сказал исполнительный директор.

По словам Ю.Абдуллаева, сегодня в мероприятии в Шуше принимают участие более 100 предпринимателей из стран-членов ОЭС.

"Прозвучали предложения, чтобы члены ОЭС активно участвовали в проектах, реализуемых в Карабахе. На сегодняшний день поступило около 4 тысяч заявок от местных и зарубежных компаний, желающих вести бизнес в Карабахе. Оценив эти возможности, мы хотим увеличить количество данных обращений", - заключил он.