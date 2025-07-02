https://news.day.az/world/1764965.html

Десятки людей стали жертвами наводнения в Пакистане

Число погибших в результате наводнений, продолжавшихся несколько дней в некоторых регионах Пакистана, достигло 64 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.