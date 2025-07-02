США пригрозили Испании
Испания может столкнуться с "серьезными последствиями" в случае отказа увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, как того требует новое соглашение НАТО.
Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Fox News заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"В НАТО существует механизм контроля и привлечения к ответственности. Президент [США Дональд] Трамп абсолютно прав - у него все карты на руках. Если Испания или любой другой союзник не захочет выполнять свои обязательства, то это повлечет серьезные последствия", - сказал американский чиновник.
Ранее Мэттью Уитакер заявил о приостановке поставок оружия Киеву. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон будет в первую очередь заботиться о нуждах Соединенных Штатов.
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