США пригрозили Испании

Испания может столкнуться с "серьезными последствиями" в случае отказа увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, как того требует новое соглашение НАТО.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Fox News заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"В НАТО существует механизм контроля и привлечения к ответственности. Президент [США Дональд] Трамп абсолютно прав - у него все карты на руках. Если Испания или любой другой союзник не захочет выполнять свои обязательства, то это повлечет серьезные последствия", - сказал американский чиновник.

Ранее Мэттью Уитакер заявил о приостановке поставок оружия Киеву. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон будет в первую очередь заботиться о нуждах Соединенных Штатов.