Азербайджан ожидает от России установления и наказания виновных в трагедии с самолетом AZAL

Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования трагедии с самолетом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации министерства иностранных дел Азербайджана в связи с вызовом в МИД 2 июля 2025 года чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.

"Являются неприемлемыми отсутствие необходимых шагов и попытки искажения реального положения дел, а также дезинформационная кампания против Азербайджана, проводимая через российских официальных лиц и СМИ после инцидента с самолётом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года.

Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях", - отмечается в информации ведомства.

Ранее мы сообщали, что посол России вызван в МИД Азербайджана.