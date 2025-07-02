https://news.day.az/politics/1765052.html Али Асадов обсудил с Эрсином Татаром вопросы сотрудничества в ряде сфер 2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.
Али Асадов обсудил с Эрсином Татаром вопросы сотрудничества в ряде сфер
2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи была подчеркнута значимость участия Президента Северного Кипра - страны, обладающей статусом наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в городе Ханкенди.
Как было отмечено, в последнее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.
В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.
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