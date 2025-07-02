Али Асадов обсудил с Эрсином Татаром вопросы сотрудничества в ряде сфер

2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи была подчеркнута значимость участия Президента Северного Кипра - страны, обладающей статусом наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в городе Ханкенди.

Как было отмечено, в последнее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра осуществляются взаимные визиты на различных уровнях.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.