USAID закрыли

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на странице ведомства в сервисе Substack.

Он подчеркнул, что часть программ помощи, которые соответствуют политике администрации президента США и продвигают интересы Вашингтона, будут осуществляться государственным департаментом.