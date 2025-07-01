https://news.day.az/world/1764751.html USAID закрыли Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи. Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на странице ведомства в сервисе Substack.
USAID закрыли
Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.
Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на странице ведомства в сервисе Substack.
Он подчеркнул, что часть программ помощи, которые соответствуют политике администрации президента США и продвигают интересы Вашингтона, будут осуществляться государственным департаментом.
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