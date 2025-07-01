В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о "грозном заявлении" Симоньян.

Day.Az представляет публикацию:

Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила аж с целым специальным заявлением по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку. Текст настолько фееричный, что его стоит разобрать по пунктам.

"В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана", - заявляет симоньяновская шобла.

Цинично и открытым текстом они говорят о том, как им насрать на своих сотрудников, являющихся гражданами Азербайджана. Это, кстати на заметку тем, кто работает на них в Баку: если что случится, вас выбросят, как расходный материал. Белых господ интересуют только свои граждане.

"Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", - продолжается текст заявления.

Ой, а вы же не знаете, что случилось, правда? И про то, что вам предписали выметаться еще несколько месяцев назад, вы не в курсе? И вы не в курсе того, как половину редакции отправили "в отпуска", из которых они работали, про левые аккаунты в соцсетях, которые вели журналисты? Нет, не в курсе про все ВАШИ маневры?

Продолжаем. "Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан", - пишет медиагруппа "Россия сегодня".

К блокированию работы? Серьезно? Вам ЕЩЕ В ФЕВРАЛЕ сказали: выметайтесь. Вы решили, что вы самые хитрые. Ну, ок. Получите, распишитесь.

Далее в заявлении команды Симоньян высказывается беспокойство о том, что агент ФСБ Картавых - диабетик, и они о нем очень переживают. Вдобавок "Россия Сегодня" призывает власти Азербайджана "освободить их коллег". Видимо, снова речь только о россиянах.

Марго, поздно пить Боржоми! Ваши "коллеги" могли свалить подобру-поздорову еще несколько месяцев назад. Но вы решили повыеживаться.

Довыеживались?