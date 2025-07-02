Названа самая популярная соцсеть в Азербайджане

В июне Instagram стал самой популярной социальной сетью в Азербайджане, обогнав конкурентов с заметным отрывом.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные статистического центра Global Stats, доля использования Instagram в стране достигла 32,07% - это на 7,9 процентных пункта больше по сравнению с маем.

На втором месте оказался Facebook - его доля выросла до 26,08%, что также свидетельствует о значительном росте (+10,89 п.п.). А вот YouTube, напротив, сдал позиции: в июне им пользовались 20,57% - это на 16,52 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.

Менее всего в Азербайджане пользовались LinkedIn - эта социальная сеть замкнула рейтинг с долей всего в 1%.