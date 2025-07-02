Как свидетелей в России вызывают на допрос?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

За последние дни мы могли наблюдать немало примеров соблюдения "законности" в России. Эта "законность" написана жирным шрифтом на лбу каждого российского правоохранителя. Нарушив все мыслимые и немыслимые правила и уставы при задержании членов семьи Сафаровых, правоохранительные органы РФ продолжают демонстрировать чудеса гуманизма и уважения к правам человека.

Накануне соцсети облетело видео задержания главы организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского и его сына. Кто посмотрел видео, согласится, что все было сделано с демонстративной жестокостью, и предназначена была эта безобразная постановка для сведения азербайджанской стороны. Банда (другого слова не подберешь) правоохранителей в камуфляже набросились на автомобиль, в котором был Шихлинский и его сын. Дверцу автомобиля можно было просто открыть, но эти... даже трудно подобрать определение... начали выбивать молотком стекла, выволокли сидящих в салоне людей на асфальт, с максимальным унижением заломили руки за спину.

Подчеркнем - никто не оказывал силовикам сопротивления, никто не пытался бежать, не выхватил оружия. Но правоохранители повели себя так, будто обезвредили опаснейших террористов.

И если бы против главы азербайджанской диаспоры Урала были выдвинуты какие-то обвинения, хамски ведущие себя омоновцы еще могли бы оправдывать свои действия. Но Шихлинский всего лишь свидетель. Он не обвиняемый, а СВИДЕТЕЛЬ. И ранее уже давал показания следствию безо всяких эксцессов и попыток уклонения. Достаточно было позвонить или послать повестку, и человек, как и прежде, спокойно пришел бы в следственные органы и дал требуемые показания.

Видно, ничего не поменялось в России. Времена меняются, а в этой державе за ними не успевают. То же стремление "жечь усадьбы", то же беззаконие, неуважение к человеческой жизни, неуважение к имущественным правам, полная безнаказанность. У людей нет гарантий, что завтра к ним в квартиру не ворвутся, что не положат на асфальт, что не забьют до смерти по приказу "барина".

Для чего было устраивать подобный спектакль? Для устрашения. Другого объяснения нет. Это было "показательное выступление". Кстати, сообщается, что Шахин Шихлинский уже освобожден.