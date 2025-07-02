https://news.day.az/society/1764819.html В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Как передает Day.Az со ссылкой на сотрудника Trend, командированного в Лачин, мероприятие впервые проходит по инициативе Президента Ильхама Алиева в рамках "Недели ОЭС". Новость обновляется
В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО
В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на сотрудника Trend, командированного в Лачин, мероприятие впервые проходит по инициативе Президента Ильхама Алиева в рамках "Недели ОЭС".
Новость обновляется
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