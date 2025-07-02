В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества

В Лачине проходит Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Day.Az со ссылкой на сотрудника Trend, командированного в Лачин, мероприятие впервые проходит по инициативе Президента Ильхама Алиева в рамках "Недели ОЭС".

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