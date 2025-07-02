https://news.day.az/sport/1764950.html Стало известно, где пройдет чемпионат мира по боксу в этом году Чемпионат мира по боксу в 2025 году пройдет в ОАЭ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Ранее сообщалось, что турнир мог пройти в Сербии или Казахстане. "Чемпионат мира по боксу проедет в ОАЭ", - сообщил Кремлев.
Стало известно, где пройдет чемпионат мира по боксу в этом году
Чемпионат мира по боксу в 2025 году пройдет в ОАЭ.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Ранее сообщалось, что турнир мог пройти в Сербии или Казахстане.
"Чемпионат мира по боксу проедет в ОАЭ", - сообщил Кремлев.
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