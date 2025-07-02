Стало известно, где пройдет чемпионат мира по боксу в этом году

Чемпионат мира по боксу в 2025 году пройдет в ОАЭ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Ранее сообщалось, что турнир мог пройти в Сербии или Казахстане.

"Чемпионат мира по боксу проедет в ОАЭ", - сообщил Кремлев. 