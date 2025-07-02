В Сомали рухнул вертолет

Вертолёт миссии Африканского союза потерпел крушение в аэропорту Могадишо, столицы Сомали.

Как передает Day.Az кадры опубликованы в Телеграм.

На борту было 8 человек.

Представляем вашему вниманию данное видео: