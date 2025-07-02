https://news.day.az/world/1764918.html В Сомали рухнул вертолет - ВИДЕО Вертолёт миссии Африканского союза потерпел крушение в аэропорту Могадишо, столицы Сомали. Как передает Day.Az кадры опубликованы в Телеграм. На борту было 8 человек. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Сомали рухнул вертолет - ВИДЕО
Вертолёт миссии Африканского союза потерпел крушение в аэропорту Могадишо, столицы Сомали.
Как передает Day.Az кадры опубликованы в Телеграм.
На борту было 8 человек.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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