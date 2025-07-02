У Азербайджана и Узбекистана очень амбициозная программа на будущее

У Азербайджана и Узбекистана очень амбициозная программа на будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется