https://news.day.az/politics/1764988.html У Азербайджана и Узбекистана очень амбициозная программа на будущее - Шавкат Мирзиёев У Азербайджана и Узбекистана очень амбициозная программа на будущее. Об этом, в частности, сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
У Азербайджана и Узбекистана очень амбициозная программа на будущее - Шавкат Мирзиёев
У Азербайджана и Узбекистана очень амбициозная программа на будущее.
Об этом, в частности, сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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