Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт с 9 июля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на реэкспортные поставки составит 40%. В свою очередь Вьетнам согласился отменить все пошлины на товары из США.

"Они откроют свой рынок для Соединенных Штатов, и мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что договоренность была достигнута после личных переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом.

В апреле Трамп объявил о введении пошлин на импорт из Вьетнама в размере 46%. На время ведения переговоров они были снижены до 10%.

Вьетнам является шестым по величине экспортером товаров в США - объем закупок в этой стране составил $137 млрд в 2024 году. В частности, страна выступает крупным поставщиком текстильной продукции и спортивных товаров для таких компаний, как Nike, GAP и Lululemon.

Ранее сообщалось, что США и Канада возобновят переговоры о заключении торговой сделки.