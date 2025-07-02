Азербайджан и Узбекистан создают модель устойчивого партнерства

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Сегодня в Баку с государственным визитом прибывает Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Этот визит - не просто дипломатический жест, а важный этап в развитии многопланового и стремительно укрепляющегося партнёрства между двумя братскими странами. За последние годы отношения между Азербайджаном и Узбекистаном вышли на качественно новый уровень, охватив не только традиционные сферы сотрудничества, но и стратегически важные направления - энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии. На фоне глобальной геополитической трансформации и растущей значимости Центральной Азии и Южного Кавказа, Ташкент и Баку все отчетливее осознают ценность союзнических связей и синергии национальных интересов.

Визит Президента Мирзиёева включает участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета и 17-м саммите Организации экономического сотрудничества, который впервые пройдет в Ханкенди. Предстоящие встречи в Баку 2-3 июля станут логичным продолжением тесного диалога на высшем уровне, в фокусе которого -дальнейшее углубление стратегического партнерства, союзничества и экономической кооперации.

Накануне визита в столице Азербайджана состоялись встречи делегации Узбекистана с представителями бизнеса и профильных министерств. Итогом стали новые соглашения в таких направлениях, как переработка молочной продукции, химическая и электротехническая промышленность, производство строительных материалов и высоковольтных кабелей. Эти договоренности дополняют и расширяют рамки многопрофильного сотрудничества, направленного на укрепление экономик двух стран и формирование устойчивых кооперационных цепочек в регионе.

Одним из наиболее наглядных индикаторов сближения двух стран служит устойчивый рост товарооборота. За первые пять месяцев 2025 года объемы взаимной торговли увеличились более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам последних пяти лет товарооборот вырос в три раза и достиг 255 миллионов долларов. Цель, обозначенная главами государств, - довести этот показатель до одного миллиарда долларов в краткосрочной перспективе.

Особую роль играет Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания, в активе которой - 15 перспективных проектов в разных отраслях. В ближайшее время в Баку откроется офис Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, созданного с уставным капиталом в 500 миллионов долларов. Это придаст дополнительный импульс финансированию совместных инициатив как в Азербайджане и Узбекистане, так и в третьих странах региона.

Флагманским примером промышленной кооперации стал проект по производству автомобилей марки Chevrolet в Гаджигабульском промышленном парке. С 2019 года в рамках сотрудничества с "Узавтосаноат" выпущено почти 9 тысяч автомобилей, и уже начато строительство второго автозавода. Параллельно развивается и хлопковый кластер - узбекский опыт стал фундаментом для формирования отрасли в Азербайджане.

В целом, за последние годы число совместных предприятий выросло в пять раз: в Узбекистане действуют 540 компаний с азербайджанским капиталом, в Азербайджане - около 70 с участием узбекского бизнеса.

Энергетическое сотрудничество - еще одна важная точка соприкосновения. В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области "зеленой" энергетики. Совместное предприятие - ООО "Объединение "Зеленый" коридор" - уже зарегистрировано в Баку. Оно займется созданием энергетического моста между Центральной Азией и Европой, с возможностью транзита возобновляемой энергии через азербайджанскую инфраструктуру.

В традиционном энергетическом секторе тоже происходит активизация. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с "Узбекнефтегазом" готовится приступить к разработке Каракалпакского инвестиционного блока. Речь идет о перспективном проекте с масштабными запасами нефти и газа, а также с высоким потенциалом для взаимного трансфера технологий и привлечения внешнего капитала.

Сотрудничество в сфере транспорта занимает стратегически важное место в двусторонней повестке. Азербайджан, обладая мощной транспортной инфраструктурой, становится ключевым узлом для транзита узбекских товаров в Европу. Соглашение о международных автомобильных перевозках уже дало ощутимые результаты: только за 2024 год объемы транзитных перевозок между странами выросли более чем на 18%.

Особое внимание уделяется Среднему коридору - Транскаспийскому маршруту, который рассматривается Баку и Ташкентом как устойчивый и политически независимый альтернативный путь для экспорта. Совместные усилия в этой сфере включают синхронизацию тарифной политики, модернизацию логистических узлов и цифровизацию трансграничных операций. Стороны подтвердили намерение увеличить объемы перевозок через Каспийское море, используя азербайджанские порты в Бакинской агломерации как перевалочные хабы.

Узбекистан и Азербайджан демонстрируют уникальную динамику сотрудничества на евразийском пространстве. Их отношения уже вышли за рамки двусторонней повестки, формируя мощную региональную ось, соединяющую Центральную Азию и Южный Кавказ. Параллельное движение двух государств навстречу друг другу в экономике, энергетике, транспорте и "зеленых" технологиях создает устойчивую основу для долгосрочного союзничества.

Визит Президента Мирзиёева в Баку - это не просто продолжение диалога, но и подтверждение стратегического курса, который сегодня поддерживается не только на уровне лидеров, но и в экономических кругах, в энергетике, на предприятиях, в научных и культурных институтах. Азербайджан и Узбекистан - это партнеры, которые не просто обмениваются товарами и инвестициями, а совместно строят архитектуру сотрудничества. И, судя по темпам, это сотрудничество только набирает силу.