В Израиле пообещали нанести удары по этой стране

Израиль намерен нанести новые удары по Йемену. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после очередного ракетного обстрела со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"После того как мы ударили по голове змеи в Тегеране, мы также ударим по хвосту змеи в Йемене. Любому, кто поднимет на Израиль руку, эту руку отрубят", - написал он в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кац подчеркнул, что Израиль намерен поступить с Йеменом так же, как обошелся с Ираном. С 13 по 25 июня израильские военные ежедневно наносили удары по исламской республике, в том числе по ее столице. Целью операции было названо уничтожение иранских ракетной и ядерной программ. Республика отвечала ракетными обстрелами израильской территории.

Ранее во вторник Израиль подвергся очередному ракетному удару со стороны хуситов. По данным армии, была выпущена одна ракета, ее удалось перехватить. Из-за обстрела во многих районах центральной части страны объявлялась воздушная тревога.