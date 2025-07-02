Названы сроки открытия двух фабрик в Алятской СЭЗ

В этом году мы откроем две фабрики в Свободной экономической зоне "Алят". 10 компаний уже проходят регистрацию.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя правления уполномоченного органа СЭЗ "Алят" Исмаил Манафов в ходе выступления на проходящем в Шуше бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает спецкор Trend в Шуше.

"Мы договорились с инвесторами о создании мультимодального грузового аэропорта. Реализация этого проекта уже началась и, как ожидается, он приступит к работе в 2026 году. Аэропорт имеет годовой потенциал в 500 тысяч тонн. Этот показатель увеличится до 2 миллионов тонн", - подчеркнул он.

И.Манафов отметил, что основной целью является привлечение инвесторов и развитие экспорта.