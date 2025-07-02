ОЭС нацелена на тесное сотрудничество с частным сектором

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) нацелена на более тесное сотрудничество с представителями частного сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Генерального секретаря ОЭС Чагатай Эмре Онгют в кулуарах проходящего в городе Шуша бизнес-форума ОЭС.

"Мы приехали в Шушу на Саммит лидеров, который проводится раз в два года. Вчера состоялся Молодежный форум, сегодня проходит бизнес-форум. Состоится встреча, которая соберет более 170 бизнесменов из всех стран-членов ОЭС. Этот бизнес-форум будет 6-м по счету. Мы нацелены на более тесное сотрудничество с представителями частного сектора", - сказал он.