В Свердловской области массовые задержания граждан Азербайджана

В ходе предварительного расследования установлено, что 27 июня сотрудниками полиции Свердловской области Российской Федерации было задержано много граждан Азербайджанской Республики, проживающих по разным адресам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

По его словам, в результате операции сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации был задержан и оказался в беспомощном состоянии Гусейн Сафаров, 1966 года рождения. 27 июня он скончался в административном здании МВД города Екатеринбург, а его брат - Зияддин Сафаров,1970 года рождения, скончался тем утром в служебном автомобиле сотрудников правоохранительных органов.