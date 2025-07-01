Хакеры научились взламывать популярные модели наушников

Ряд уязвимостей в протоколе Bluetooth позволяли хакерам взламывать беспроводные наушники и перехватывать данные.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание BleepingComputer.

На проблему обратила внимание компания по кибербезопасности ERNW. Специалисты нашли несколько уязвимостей в Bluetooth-контроллере компании Airoha, который используется в десятках видов наушников. Под угрозой взлома оказались 29 популярных моделей от Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel.

По словам специалистов, злоумышленники могут использовать уязвимости CVE-2025-20700, CVE-2025-20701 и CVE-2025-20702. Оказавшись в зоне действия Bluetooth устройства жертвы, хакеры могут перехватить сигнал и получить доступ над наушниками. Они могут как прослушивать разговоры по телефону, так и похищать личные данные пользователей.

"Сама мысль о том, что кто-то может взломать ваши наушники, подключиться к вашему телефону и совершать звонки или шпионить за вами, звучит довольно тревожно", - заметили эксперты ERNW. Однако для взлома наушников хакер должен обладать специальным оборудованием и иметь хорошие навыки взлома. О проблеме сообщили Airoha, инженеры компании уже выпустили устраняющее уязвимости обновление.