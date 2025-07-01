https://news.day.az/politics/1764763.html В Баку пройдет заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии В Баку пройдет заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.
В Баку пройдет заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии
В Баку пройдет заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами, достигнута договоренность о скорейшем проведении в Баку заседания межправительственной комиссии.
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