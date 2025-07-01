В Баку пройдет заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами, достигнута договоренность о скорейшем проведении в Баку заседания межправительственной комиссии.