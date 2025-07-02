Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую федерацию борьбы, сегодня были определены победители и призёры в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

Айхан Джавадов (60 кг) стал чемпионом Европы, победив в финале шведа Адама Сильвера по принципу первого набранного балла - 1:1.

Фераим Мустафаев (67 кг) в напряжённой схватке одолел турецкого борца Абдуллаха Кескина со счётом 7:5 и завоевал бронзовую медаль.

Сеймур Касымов (72 кг) уступил греку Арионасу Колицопулосу со счётом 1:3 и занял пятое место.

Эльмин Алиев (82 кг) уверенно победил сербского спортсмена Огнена Яковлевича с техническим превосходством - 10:0, завоевав бронзовую медаль.