В Иране выделены средства пострадавшим из-за войны семьям

Правительство Ирана выделило 10 триллионов риалов (около 16,6 миллиона долларов) на временное размещение семей, пострадавших в результате авиаударов Израиля по Ирану.

Как передает Day.Az, решение об этом было принято сегодня на заседании Кабинета министров Ирана в Тегеране.

На заседании, в котором также принял участие Президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр дорог и городского развития и руководители других профильных ведомств представили правительству информацию о временном размещении пострадавших семей и ремонте жилья.

Указанные средства будут перечислены в Жилищный фонд и потрачены соответствующим образом.

Отметим, что Иран сообщил, что за 12 дней в результате израильских авиаударов в Иране было повреждено 3,5 тысячи жилых домов.