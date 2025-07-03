Автор: Акпер Гасанов

Важнейшим сегодняшним событием безусловно проведение в Баку второго заседания Высшего межгосударственного совета между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Церемония обмена документами, подписанными в рамках встречи, состоялась при участии Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева. Но, дабы оценить сегодняшние реалии, имеет смысл совершить небольшой экскурс в историю.

Стоит напомнить о том, что 23-24 марта 2004 года Президент Ильхам Алиев, подчеркнув важность развития дружбы и братства с Узбекистаном, подписал "Декларацию об укреплении стратегического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Мы прекрасно помним, что Узбекистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в конфликте с Арменией. В частности, Узбекистан был единственной страной Центральной Азии, проголосовавшей за резолюцию под названием "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана", которая была проголосована 14 марта 2008 года.

Азербайджано-узбекские отношения, отличавшиеся особой теплотой еще в бытность общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым, получили особый импульс в последние год. Говоря конкретнее, сегодня состоялась уже пятая официальная двусторонняя встреча лидеров наших стран с момента прихода Мирзиёева к власти в 2016 году, и она наглядно демонстрирует поступательное углубление стратегического партнёрства между Баку и Ташкентом.

На сегодняшней встрече глав наших государств был подписан широкий спектр соглашений, протоколов и дорожных карт, затрагивающих ключевые направления межгосударственного взаимодействия. Среди них было Постановление второго заседания Высшего межгосударственного совета, скрепленное подписями Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева. Этот документ задаёт вектор дальнейшей институционализации отношений и фактически фиксирует формат "союзнического взаимодействия" двух государств.

Дорожная карта по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности на 2025-2027 годы, подписанная министрами сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым и Иброхимом Абдурахмоновым, направлена на обмен технологиями, семеноводство, орошение и логистику в АПК. Протокол о намерениях по судостроению и судоходству между министерствами транспорта, подтверждающий растущий интерес Узбекистана к транскаспийскому коридору и портовой инфраструктуре Азербайджана (в частности, порту Алят).

План действий по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов США к 2030 году и программа промышленного сотрудничества на 2025-2027 годы - эти два ключевых документа закрепляют стремление сторон активизировать взаимные инвестиции, развивать совместные промышленные кластеры и расширять производство с высокой добавленной стоимостью. Соглашение о научно-образовательном сотрудничестве, предполагающее обмен студентами, академическими программами и развитие инклюзивного образования.

План мероприятий в социальной сфере и меморандум о мобильных устройствах, участвующих в преступлениях, демонстрируют системный подход к цифровой и социальной безопасности. Соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов (УЭО) - важный шаг к упрощению таможенных процедур и прозрачности товарооборота. Соглашение о сотрудничестве в охране окружающей среды и дорожная карта по реализации Договора о союзнических отношениях на 2025-2029 годы, подтверждающие стратегический уровень взаимодействия.

Особо стоит отметить протоколы о побратимстве между Сумгайытом и Ташкентской областью, а также между Габалой и Навои - что призвано усилить региональное сотрудничество, развитие туризма, науки и культуры. Также подписаны два протокола между инклюзивными центрами DOST и организациями Узбекистана, направленные на поддержку уязвимых групп и расширение возможностей лиц с ограниченными возможностями.

По данным Министерства экономики Азербайджана, товарооборот между двумя странами по итогам 2024 года достиг 430 миллионов долларов, что в 3,5 раза превышает показатели 2021 года. Обе страны нацелены на достижение уровня в 1 миллиард долларов к 2030 году. Учитывая масштабные проекты, инициированные в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, эта цель вполне реалистична.

Что же касается политической составляющей отношений между нашими странами, то Азербайджан и Узбекистан активно выступают за многополярный мир, укрепление роли тюркских государств и развитие инициатив в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Лидеры наших стран демонстрируют схожие позиции по вопросам суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, что делает политический диалог устойчивым и взаимоуважительным.

Подписанная дорожная карта по реализации договора о союзнических отношениях на 2025-2029 годы выводит отношения на уровень тесного военно-политического взаимодействия, в том числе в вопросах кибербезопасности, борьбы с транснациональной преступностью и экстремизмом.В целом, итоги визита Шавката Мирзиёева в Баку и состоявшееся заседание Высшего межгосударственного совета подтверждают, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном вступили в фазу стратегического союза. Системность, масштабность и межотраслевой характер подписанных документов создают прочную основу для долгосрочного партнёрства в условиях меняющейся геополитической реальности. При этом, самым важным фактором остается имеющееся безграничное доверие между двумя лидерами, сыгравшее решающую роль в сближении братских тюркских стран.