https://news.day.az/officialchronicle/1765029.html Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане 2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии в Баку нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане
2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии в Баку нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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