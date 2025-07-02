Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане

2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли участие в открытии в Баку нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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