Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении Кямала Сафарова, задержанного в результате операции, проведенной 27 июня российскими правоохранительными органами с особой жестокостью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на основании жалобы, представленной стороной обвинения, суд избрал в отношении К.Сафарова меру пресечения в виде заключения под стражу.

К.Сафарову было предъявлено обвинение по статье 105.2 УК РФ.

Таким образом, число арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев достигло семи человек.

Отметим, что 27 июня ФСБ России совместно с другими правоохранительными органами совершила нападение на квартиры азербайджанцев по различным адресам в Екатеринбурге, при этом были применены насилие и пытки по отношению к братьям Сафаровым и другим лицам. Затем азербайджанцы были доставлены в управление и там тоже подвергнуты пыткам. В результате тяжелых пыток гражданин Азербайджанской Республики Гусейн Сафаров и его брат, гражданин РФ Зияддин Сафаров погибли. Их двоюродный брат Кямал Гадималы оглу Сафаров был госпитализирован в связи с ухудшением состояния во время пыток, в больнице ему сделали операцию на сердце.

В отношении других задержанных азербайджанцев - братьев Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, их двоюродного брата Бакира Гасанова, Ахлимана Гянджиева и Шахида Лалаева суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля.

Ранее мы сообщали, что азербайджанскую семью депортировали из России из-за мелочи.