В Баку пройдет второй тур Лиги дзюдо

В Спортивно-оздоровительном центре МЧС пройдет второй тур мужской Лиги дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые стартуют четвертого июля, за медали в семи весовых категориях поборются 222 спортсмена из 41 клуба и спортивного общества.

В этом году планируется провести три тура мужской Лиги дзюдо. По итогам этих соревнований будет сформирован рейтинговый список спортсменов.