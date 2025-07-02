https://news.day.az/sport/1765036.html В Баку пройдет второй тур Лиги дзюдо В Спортивно-оздоровительном центре МЧС пройдет второй тур мужской Лиги дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые стартуют четвертого июля, за медали в семи весовых категориях поборются 222 спортсмена из 41 клуба и спортивного общества. В этом году планируется провести три тура мужской Лиги дзюдо.
В Баку пройдет второй тур Лиги дзюдо
В Спортивно-оздоровительном центре МЧС пройдет второй тур мужской Лиги дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, которые стартуют четвертого июля, за медали в семи весовых категориях поборются 222 спортсмена из 41 клуба и спортивного общества.
В этом году планируется провести три тура мужской Лиги дзюдо. По итогам этих соревнований будет сформирован рейтинговый список спортсменов.
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