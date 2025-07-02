Иран может вернуться за стол переговоров

Принятие Ираном предложения о прекращении огня создало новую возможность для многосторонних переговоров при выполнении нескольких условий, включая невозможность повторения агрессии против исламской республики.

Как передает Day.Az, об этом написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в статье для издания Al Nahar.

"Принятие Ираном требования о прекращении войны открыло новое окно для многосторонней дипломатии, предоставило всем сторонам, желающим мира, шанс провести переоценку своих возможностей", - подчеркнул он. По словам Арагчи, необходимо также учесть несколько требований, одним из которых является "юридическое закрепление требования о прекращении войны и обязательства агрессора не применять насилие в будущем".