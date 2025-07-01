Турция увеличила стоимость транзита судов через ключевые проливы

Турция с 1 июля увеличила стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 долларов за франк.

Об этом сообщает министерство транспорта и инфраструктуры страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость прохода судов рассчитывается на основе золотого франка, согласно конвенции Монтрё о проходе судов через проливы.

Сообщается, что стоимость транзита была неизменной почти 40 лет вплоть до 2022 года. С того времени стоимость увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита также увеличивали почти на 15%.

Конвенция Монтрё закрепила суверенитет Турции над проливами, передав ей функции по контролю за проходами судов через Босфор и Дарданеллы.

Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.