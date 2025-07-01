Рабочий в Индии сразился с леопардом и выжил

Строитель в Индии голыми руками победил леопарда в схватке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Straits Times.

35-летний Михаил Гаутам, работавший на кирпичном заводе в округе Пильбхит, штат Уттар-Прадеш, чистил печь от золы, когда оттуда на него выпрыгнул взрослый леопард. По всей видимости, хищник прятался внутри, используя печь в качестве укрытия. Гаутаму удалось голыми руками отбиться от леопарда и прижать его к земле. Момент схватки попал на видео. На ролике видно, как мужчина держит леопарда за шею, пока его коллеги бросают в хищника кирпичи и камни.

Гаутам получил многочисленные рваные раны от когтей и зубов хищника, но сумел переломить ход схватки, используя приемы борьбы и собственный вес. После получасового поединка побитый леопард скрылся в ближайших банановых зарослях. Когда лесничие попытались поймать хищника, тот вновь атаковал, ранив пятерых участников поисковой группы. Только после прибытия полиции и ветеринаров животное удалось обездвижить при помощи транквилизаторов.

По последним данным, состояние леопарда оценивается как тяжелое, но стабильное. Власти планируют перевезти его в специализированный реабилитационный центр для диких животных. Гаутам, несмотря на многочисленные травмы, находится вне опасности и уже дает интервью журналистам.

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