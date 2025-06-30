Иран не намерен прекращать обогащение урана

Иран обладает законным правом на обогащение урана и не собирается отказываться от этой деятельности.

Как сообщает Trend, об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

По его словам, программа по обогащению урана соответствует положениям Договора о нераспространении ядерного оружия и является неотъемлемым правом Ирана.

"Мы намерены воспользоваться этим правом", - отметил Иравани.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении работ по обогащению, он добавил: "Полагаю, что этот процесс никогда не будет полностью остановлен".