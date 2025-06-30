https://news.day.az/world/1764275.html Иран не намерен прекращать обогащение урана Иран обладает законным правом на обогащение урана и не собирается отказываться от этой деятельности. Как сообщает Trend, об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Иран не намерен прекращать обогащение урана
Иран обладает законным правом на обогащение урана и не собирается отказываться от этой деятельности.
Как сообщает Trend, об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
По его словам, программа по обогащению урана соответствует положениям Договора о нераспространении ядерного оружия и является неотъемлемым правом Ирана.
"Мы намерены воспользоваться этим правом", - отметил Иравани.
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении работ по обогащению, он добавил: "Полагаю, что этот процесс никогда не будет полностью остановлен".
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