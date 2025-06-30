Турция подчеркивает важность цифровых реформ и координации инвестиций для Среднего коридора

Развитие Среднего коридора требует проведения цифровых реформ и координации инвестиций, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая на Форуме глобальной транспортной взаимосвязанности в Стамбуле, сообщает Day.Az.

Отмечая, что транспортная взаимосвязанность имеет ключевое значение для регионального сотрудничества, Уралоглу подчеркнул важность интеграции восточно-западных и северно-южных коридоров.

"Турция напрямую соединяется по Среднему коридору с 21 страной. Необходимо проведение цифровых реформ и координации инвестиций по всему маршруту", - сказал министр.

Напомним, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.