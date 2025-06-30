Новость о закрытии Центра русской культуры в Азербайджане не соответствует действительности

Новость о закрытии Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AПA со ссылкой на источники.

По информации, Культурный центр Русской общины продолжает свою деятельность.

Ранее мы сообщали, что в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" проводится операция. Напомним, некоторое время назад деятельность "Sputnik Азербайджан" была приостановлена. Тем не менее, стало известно, что агентство продолжало свою работу, а сотрудники выходили на работу. Затем стало известно, что в ходе операции были задержаны исполнительный директор бакинского отделения "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.