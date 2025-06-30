Российская дума есть Затулин:)???

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Во всей пропагандистской вакханалии, устроенной в российских СМИ в связи с реакцией Баку на события в Екатеринбурге, обращает на себя внимание один примечательный факт - практически все они стараются обходить в своих материалах факт убийства силовиками при задержании троих азербайджанцев. А некоторые, например, Лента.ру, даже не знают, что далеко не все задержанные являются гражданами Азербайджана. Скрывая от масс реальную причину возмущения азербайджанской стороны, российская пропаганда обвиняет Баку в попытках вмешаться в ход следствия, в антироссийских настроениях и даже в связях с этническими ОПГ. Хотя на самом деле жесткая реакция вызвана не задержанием, а именно бесчеловечным обращением с нашими соотечественниками, причем, преднамеренно бесчеловечным. В последнее время наблюдается тенденция давления на азербайджанскую диаспору в России. События в Екатеринбурге - один из симптомов развития этой "болезни".

Последние три дня стали настоящим звездным часом для антиазербайджанской пропаганды. Многие пропавшие с горизонта лица опять объявились и взялись за дело. Депутат Госдумы Константин Затулин один из самых заслуженных армянских лоббистов в ГД, некоторое время назад переключился на побивание Никола Пашиняна, а сейчас получил задание вернуться к своей любимой теме.

Затулин - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ. Это серьезная должность, и когда Затулин в интервью российским СМИ заявляет, что Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России, это нельзя воспринимать как частное мнение рядового гражданина РФ. Константин Затулин всегда был выразителем мнения определенных кругов и служил лакмусовой бумагой, проявляющей те или иные тенденции, существующие в верхах. Когда требовалась проармянская риторика, он был красноречив, когда понадобилось топить Пашиняна, он и тут нашел подходящие слова. Сейчас в тренде антиазербайджанская истерия, и Константин Затулин тут как тут.

"Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Азербайджане же до поры до времени поддерживали эту видимость особых отношений с Россией, исходя из тех задач, которые он перед собой ставил для решения в свою пользу затянувшегося карабахского конфликта", - сказал Затулин в интервью Ленте.ру.

Ну, так дипломатия и международные отношения всегда требуют чего-то не замечать. Азербайджан, например, на протяжении более чем 35 лет старался не педалировать тот факт, что оккупация территорий страны произошла с одобрения и при непосредственном участии российской стороны. Москва благословила сепаратистов, закрыла глаза на кровавые этнические чистки в Армении и позволила изгнать три сотни тысяч азербайджанцев с их исторических земель. Она вооружила оккупантов, она обеспечивала информационную блокаду Азербайджана, проявив при этом удивительную солидарность с западными медиа, и ни в СССР, ни в мире не знали, что на самом деле происходит на Южном Кавказе. Мы уже не говорим о том, каким путем наши исторические земли оказались в чужих руках и чего это стоило нашим предкам.

Но что было, то было. Азербайджанцы это народ, который старается не вспоминать о плохом, если его не провоцируют доставать все это из архива.

А на что, собственно, должна была, по версии Затулина, не закрывать глаза Россия в своих отношениях с Азербайджаном? Наша страна чем-то провинилась перед Россией? Азербайджан единственная постсоветская страна, где не было активных антирусских настроений после развала Союза. Это единственная постсоветская страна, где сохранился обширный русский сектор в школах, где за русскую речь на улицах людей не оскорбляют и не отказывают в услугах. Может ли быть лучшая характеристика? Единственной виной Баку является независимость и нежелание отплясывать под российскую дудку. И не только под российскую, но и под чью бы то ни было еще. И это, видимо, как раз и воспринимается как самая большая его вина.

К сожалению, в Москве продолжают жить категориями прошлых веков, не желая воспринимать бывшие "окраины" как равных себе членов международного сообщества. Это ощущается и в заявлениях того же Затулина, и в истерике, устроенной в соцсетях. Общий знаменатель следующий: "что, сильными себя возомнили? Ничего, Россия вам еще покажет за ослушание".

Давайте послушаем Константина Затулина. Он заявляет, что после антитеррористической операции сентября 2023 года, у Баку "отпал повод закладываться на возможную негативную реакцию России, остерегаться вмешательства России в подобного рода действия".

Ну ладно, если уж пошла такая правда-матка, то поговорим и об этом. Да, само собой, Азербайджан всегда знал, кто стоит за Арменией, и потому тридцать лет ждал подходящего момента для освобождения своих земель. Россия не вмешалась во Вторую карабахскую войну, потому что тамошние политики посчитали более интересной перспективу убить сразу двух зайцев: и удержать присутствие в Армении, и вернуть военное присутствие в Азербайджане, которого она лишилась в 2013 году с закрытием Габалинской РЛС. Азербайджан много лет отвергал идею ввода российских миротворцев в зону конфликта, а тут появился такой шанс. И Москва им воспользовалась. Но закрепиться не удалось. При этом Баку постарался сделать так, чтобы Россия смогла сохранить лицо.

Депутат Госдумы Затулин упрекает Азербайджан в желании "вырваться вперед, продемонстрировать свою особость и самостоятельность". А в чем проблема? Разве Азербайджану это не удается? Пропагандистский шум, поднятый СМИ державы, говорит о том, что у него это как раз очень хорошо получается. Азербайджан поддерживает Украину и сотрудничает с Израилем, хотя и то и другое очень не нравится его державным соседям. Потому что он реально независим в своей политике. Так же никто, между прочим, не смог заставить его подключиться к антироссийским санкциям. Почему-то господин депутат ГД об этом забывает.

Еще раз повторим - высказывания Константина Затулина не могут быть расценены как его частное мнение. Хотя в Госдуме немного депутатов, активно действующих на антиазербайджанском поприще, тем не менее, и затыкающих бессовестную пропаганду тоже не находится. Это означает, что в большинстве своем ГД согласна с тезисами пропаганды, озвучиваемыми заместителем председателя комитета ГД по делам СНГ. проще говоря - Дума есть Затулин.

Если так пойдет, то в скором времени Госдуме придется подумать о расформировании комитета по СНГ, потому что никакого СНГ не будет. Нельзя пытаться удерживать союзников страхом - времена изменились. Нужно удерживать интересом и равноправным партнерством. А ведь в идеале Россия могла стать центром притяжения. Пусть умники, устраивающие сегодня экзекуцию Азербайджану, подумают об этом.