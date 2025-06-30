Убийства азербайджанцев в Екатеринбурге

Следственный комитет Российской Федерации пытается оправдаться за смерти азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az, в данный момент российские СМИ тиражируют заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Она заявила симоньяновскому РИА Новости, что один из фигурантов дела ОПГ в Екатеринбурге якобы скончался от "сердечной недостаточности", а причины смерти второго "устанавливаются".

"По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов", - утверждает Петренко.

Подлинность данной "экспертизы" будет под большим сомнением, ибо как можно верить результатам экспертизы, которую будет проводить то же ведомство, находящееся под огнем критики? Кто даст гарантии, что выводы не будут подогнаны под нужный политический или имиджевый результат? И главное - почему молчали все эти дни? Похоже на попытку замести следы, нежели на прозрачное расследование.