Как случившееся в Екатеринбурге повлияет на отношения Баку и Москвы?

То, что случилось в Екатеринбурге, потрясло всех нас. Шокировало. Нас беспокоит, в первую очередь, отношение. Отношение не просто к представителям другой нации и религии, а именно бесчеловечное отношение к людям. И это в стране, называющей себя великой державой и несущей в себе определенные ценности.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Я глубоко разочарован. Мир и без того переживает трудные времена и фактически находится на гране разрушения. Люди теряют человеческий облик, ради политических интересов отказываются от человечности. В событиях в Екатеринбурге российская сторона стерла все правовые границы, попрала не только юридические, но и общечеловеческие принципы. Никто не оказывал силовикам вооруженного сопротивления, никто не пытался бежать, не нападал. Правоохранители просто ворвались в дома спящих людей и устроили расправу. Хотя официальными структурами РФ причины смерти азербайджанцев в Екатеринбурге представлены иначе, неофициальные источники рисуют совсем другую картину.

Через 24 года после преступления, совершенного в 2001 году, в России вдруг решили вернуться к делу и наказать подозреваемых. Почему вдруг? 24 года назад в Екатеринбурге был убит уроженец Агдамского района, но тогда дело было почему-то не раскрыто. Не знаю о причинах. Может быть, просто убийство гражданина Азербайджана правоохранительными органами РФ не рассматривалось как значимый факт. Это сейчас в СМИ о нем говорят, как об "опасном преступлении". Может быть, это потому, что поступил какой-то заказ касательно давления на азербайджанцев в России? Прошло столько лет. Мне трудно поверить, что все эти годы убийц упорно искали и только сейчас нашли...

Горько говорить обо всем этом. Наши две страны и наши народы объединяет очень многое, было очень много хорошего, но российская сторона почему-то делает все, чтобы эти связи начали рваться. Я не говорю о пропаганде, о пропагандистах разного уровня, занимающихся провокациями против Азербайджана в эфире российского ТВ. Ныне ситуация вышла за рамки одной лишь пропаганды. Происходящее уже сказывается на межгосударственных отношениях. Так, был отменен визит вице-премьера России Алексея Оверчука в Баку, который должен был состояться в конце июня. Причем отменен, как сообщается, по инициативе азербайджанской стороны. Отменен визит делегации Милли Меджлиса в Москву, культурные мероприятия.

Это все очень серьезно, и я не понимаю, для чего Москве рвать отношения с практически единственной страной в этом регионе, которая была дружественно расположена к России. Азербайджан никогда не давал поводов для антиазербайджанской истерии в России. Здесь никогда не проводилась антироссийская политика и не было антироссийских настроений. Требования к российской стороне в связи со сбитием гражданского самолета совершенно справедливы и законны, они не носят политического характера, не содержат никакого антироссийского налета. Самолет был не преднамеренно сбит российскими силами ПВО, это доказанный факт. В том, что трагический инцидент привел к проблемам в отношениях, это результат позиции, занятой Москвой. Она посчитала искренние извинения перед Азербайджаном ниже своего достоинства. Ну, а как же, "великая держава" и будет извиняться перед "кем попало"? Такая позиция привела к образованию трещины в отношениях. А сегодня эта трещина еще больше расширилась.

Посмотрим, как поведет себя российская сторона в нынешней ситуации. В крушении самолета, помню, пытались обвинять наших летчиков-героев. Распространялись возмутительные нарративы. Кого обвинят в бесчинствах в Екатеринбурге, чтобы сбросить с себя вину?

Я бы хотел надеяться, что ситуация будет урегулирована, а виновные наказаны согласно законодательству РФ. Очень хочу надеяться, что на этот раз в Москве не встанут в позу отрицания, не станут придумывать сказки о вооруженных до зубов азербайджанцах, которые чуть ли не пулеметным огнем встретили силовиков. Сейчас, оправдывая действия правоохранителей, российские СМИ пишут, что один из братьев Сафаровых, пожилой уже человек, скончался от сердечного приступа. Мол, увидев ворвавшихся, схватился за сердце, был доставлен в больницу и умер там. Честно скажу - я бы хотел верить, что все было именно так. Но факты говорят о другом. Факты говорят о том, что, как и в истории с самолетом, в этот раз тоже никто не будет наказан и вопрос не будет решен по справедливости.

В России проживают сотни тысяч азербайджанцев. Это в большинстве законопослушные граждане РФ, работающие для ее развития. Их сегодня фактически превращают в заложников. Я помню, как после крушения самолета российские пропагандисты вместо извинений и сочувствия занялись распространением опасных нарративов. Это был, я бы сказал, настоящий шантаж. Баку пытались шантажировать азербайджанской диаспорой, намекали, что ей придется туго, если он продолжит требовать покаяния от Москвы. Делались намеки на "национализацию" бизнеса предпринимателей-азербайджанцев.

Как показали события в Екатеринбурге, угрозы начали осуществляться.

Запущен определенный процесс, который ни к чему хорошему не приведет. Мне никогда не нравился термин "этническая преступность". Он уводит общественное мнение от реалий. В такой огромной стране, как Россия, совершаются ежедневно тысячи противоправных действий, и на "этническую преступность" приходится лишь малый процент. Но педалирование этого явления вызывает определенную реакцию в обществе - россияне в каждом "нерусском" начинают видеть потенциального преступника.

Проблема России в том, что она до сих пор не может принять бывшие советские республики как равных, и потому суверенная политика Баку вызывает у нее отторжение. Да, масштабы территории и численность населения Азербайджана и России не равны, но на международной арене маленький Азербайджан обладает точно теми же правами, что и огромная Россия. Никто не выше и не ниже другого. Наши страны могли бы прекрасно сотрудничать, и это было бы гармонично и взаимовыгодно. Но...

Не знаю, виновны или не виновны были наши соотечественники, забитые до смерти российскими силовиками в Екатеринбурге. Это должно было показать следствие. Даже если они и были виновны, устраивать показательное беззаконие было нельзя. В отношениях двух стран и без того имеются проблемы. Зачем было их добавлять?

Лейла Таривердиева