В Баку прокомментировали нападения на азербайджанцев в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с нападениями на азербайджанцев в городе Екатеринбург Российской Федерации, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ России в дома азербайджанцев в Екатеринбурге утром 27 июня, в результате которых погибли наши соотечественники, некоторые получили тяжёлые телесные повреждения, а девять человек были задержаны.

Мы ожидаем от российской стороны проведение незамедлительного расследования этого дела и в кратчайшие сроки привлечь виновных этого недопустимого акта насилия к ответственности", - говорится в заявлении ведомства.