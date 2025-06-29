В Азербайджане опровергли фейковое заявление, опубликованное от имени диаспоры в России

В фейковом Telegram-канале в России под названием "Азербайджанская диаспора" опубликована статья под названием "Азербайджанская община обвиняет Баку в ухудшении отношений с Москвой".

Как передает Day.Az, в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана сообщили Trend, что в статье содержится провокационное заявление относительно последних событий, связанных с представителями азербайджанской диаспоры в России, и что это заявление не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре в России.

"Распространение подобной информации поддельным Telegram-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России.

Недопустимо ссылаться на эту провокационную статью, которая не отражает никакой правды, и представлять ее общественности как позицию диаспоры. Просим представителей СМИ быть осторожными в столь деликатный момент", - заявили в Комитете.