В Азербайджане опровергли фейковое заявление, опубликованное от имени диаспоры в России
В фейковом Telegram-канале в России под названием "Азербайджанская диаспора" опубликована статья под названием "Азербайджанская община обвиняет Баку в ухудшении отношений с Москвой".
Как передает Day.Az, в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана сообщили Trend, что в статье содержится провокационное заявление относительно последних событий, связанных с представителями азербайджанской диаспоры в России, и что это заявление не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре в России.
"Распространение подобной информации поддельным Telegram-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России.
Недопустимо ссылаться на эту провокационную статью, которая не отражает никакой правды, и представлять ее общественности как позицию диаспоры. Просим представителей СМИ быть осторожными в столь деликатный момент", - заявили в Комитете.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре