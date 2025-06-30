Иран ответил на обвинения США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения со стороны США в желании и планах ликвидировать главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Как передает Day.Az, об этом дипломат заявил интервью CBS News.

"Нет никакой угрозы в отношении генерального директора МАГАТЭ", - ответил он на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что призывы в Иране к аресту и покушению на Гросси "неприемлемы и должны быть осуждены".

Иравани заявил, что Иран будет критиковать МАГАТЭ, но предположил, что любая угроза будет исходить от отдельных лиц и не будет отражать общее мнение правительства. Он также заверил, что инспекторы агентства в безопасности, но они не могут возобновить свою работу.