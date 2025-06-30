США обсуждают с Сирией и Израилем возможность соглашения по безопасности

Соединенные Штаты обсуждают с Израилем и Сирией возможность заключения двумя этими странами соглашения в сфере безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц США и Израиля, он уточнил, что пока идут "предварительные обсуждения" такого рода вопросов. Нормализация отношений между Израилем и Сирией в настоящее время не рассматривается, отмечается в публикации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась комментировать на регулярном брифинге для журналистов эту статью. "Что касается обсуждений между Сирией и Израилем, то вам надо спрашивать их правительства. Я не могу это комментировать", - заявила официальный представитель американского лидера.

Ранее мы сообщали, что Израиль и Сирия могут подписать мирное соглашение до конца года.