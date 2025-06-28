https://news.day.az/world/1763959.html Израиль и Сирия могут подписать мирное соглашение до конца года Израиль и Сирия подпишут мирное соглашение до конца 2025 года. Как передает Day.Az, об этом корресподент i24NEWS Ариэль Осеран со ссылкой на источник. "В соответствии с соглашением Израиль постепенно выведет свои войска со всей захваченной им после 8 декабря 2024 года территории Сирии, включая вершину горы Хермон", - сказал он.
Израиль и Сирия могут подписать мирное соглашение до конца года
Израиль и Сирия подпишут мирное соглашение до конца 2025 года.
Как передает Day.Az, об этом корресподент i24NEWS Ариэль Осеран со ссылкой на источник.
"В соответствии с соглашением Израиль постепенно выведет свои войска со всей захваченной им после 8 декабря 2024 года территории Сирии, включая вершину горы Хермон", - сказал он.
По словам источника, историческое соглашение полностью нормализует отношения между двумя странами, а также укажет на то, что Голанские высоты станут "садом мира".
Ранее Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана.
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