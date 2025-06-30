Азербайджанский Национальный форум НПО призвал пересмотреть отношения с Россией

Азербайджанский Национальный форум НПО распространил заявление в связи с систематическими случаями совершения убийств и насилия по этническому признаку в отношении азербайджанцев в России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении говорится:

"Будучи рупором азербайджанского гражданского общества, мы констатируем, что в последнее время в России акты убийств и насилия в отношении азербайджанцев по этническому признаку приобретают системный характер, и выражаем свое возмущение этим.

Убийства и насильственные действия, совершенные 27 июня 2025 года в городе Екатеринбург против азербайджанцев без судебного разбирательства, являются вопиющим проявлением этнической и религиозной нетерпимости, расовой дискриминации и фашизма.

Факты, объективный анализ и многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что подобные преступления против азербайджанцев зачастую санкционируются по меньшей мере с молчаливого согласия Москвы.

Азербайджанская Республика всегда демонстрировала приверженность политике добрососедства, дружбы и партнерства с Российской Федерацией. Эта позиция подтверждается сохранением русских отделений в государственных учебных заведениях страны, развитием прочных культурных связей с Россией, свободной деятельностью русских школ, театров и культурных центров, особым вниманием и заботой, проявляемыми к русской общине в Азербайджане, а также последовательными шагами по развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества. Мы также приветствуем решительное осуждение Русской общиной Азербайджана действий российских силовых структур в Екатеринбурге.

Мы призываем азербайджанское государство пересмотреть сотрудничество и отношения с Российской Федерацией по всем направлениям в условиях, когда продолжается политика угроз, запугивания и шантажа в отношении азербайджанцев. В этой связи мы выражаем поддержку решению Министерства культуры Азербайджанской Республики отменить культурные мероприятия, планировавшиеся к проведению в нашей стране по линии государственных и частных учреждений России, в том числе концертов, фестивалей, представлений и выставок.

То, что до сих пор не установлены и не преданы суду виновные в сбитии самолета AZAL в воздушном пространстве России в конце прошлого года, свидетельствует о нежелании российских властей раскрыть это чудовищное преступление. Мы требуем прозрачности, справедливости и взаимного уважения.

Последнее преступление, совершенное в городе Екатеринбург, потрясло не только семью Сафаровых, но и весь азербайджанский народ. Каждый из нас считает себя частью семьи Сафаровых".