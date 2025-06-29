Армянский вой на европейских просторах

Автор: Лейла Таривердиева

Главная проблема Армения - это неспособногсть к самостоятельной политике. Она всегда рассчитывает на других. Она постоянно примеряет происходящее вокруг на себя в том плане, как это может защитить ее от тех или иных шагов более сильных игроков и за чьими интересами в конкретной ситуации более выгодно будет спрятаться. Но никогда не говорится о том, что же может сделать сама Армения, чем может ответить на ту или иную ситуацию и угрозу. Наверное, так и должна вести себя слабая сторона. И так, судя по всему, было всю историю армянства.

Когда вспыхнул ирано-израильский конфликт, в Армении, армянских и проармянских кругах немедленно включилось соответствующее реле. Сразу заработали все колесики и шестеренки этого механизма. Что будет, если Иран проиграет? Это был главный вопрос. Если он проиграет, кто же тогда защитит армян от "пантюркистов"? И сегодня, когда конфликт стих, а Иран остался на своем месте, армянские круги еле сдерживают себя, чтобы не пуститься в пляс от радости.

Французский телеканал TF1info обратился к двум местным экспертам-армянам за комментариями о влиянии этой войны на Южный Кавказ. Очень странно, но эксперты-армяне ничего не сказали о той критической ситуации, в которой оказалась Армения в течение этих 12 дней из-за остановки торговых отношений на этот период. Иранская граница - главная дорога жизни для Армении. Как выразился замминистра иностранных дел РА Ваан Костанян, из-за событий вокруг Ирана у Армении "были закрыты 3 границы, если не 3,5". Внешняя торговля страны практически остановилась. Мы уже не говорим о конкретных военных угрозах для любой страны, у границ которой идет война.

Ни о чем этом эксперты-армяне французскому телеканалу не сказали. Зато они много говорили, как Иран спасает Армению от азербайджанской и турецкой "угрозы", и как плохо ей пришлось бы в плане территорий, если бы Тегеран проиграл или ослабел.

Эксперты фактически признали, что сама по себе Армения не является игроком, она пустое место и существует на карте только благодаря "сдерживающей роли" Ирана. Более того, было признано, что Иран "является проармянским", а об отношениях с Азербайджаном заботится только потому, что "там проживает около 15-17 миллионов иранцев азербайджанского происхождения".

В конечном итоге оба эксперта-армянина приходят к ожидаемому выводу: Иран "спасает" Армению от Занегзурского коридора и потому он нужен армянам.

От чего "спасает" Иран Армению, нам неведомо. Но то, что Тегеран нередко подыгрывает Еревану, это известный факт. Делается это, конечно, не ради армян и не в логике его, как уверяют французские эксперты-армяне, "проармянскости". У Ирана, как и у любой державы, свои интересы. Если он не может их реализовать, это не значит, что их нет. Они, само собой, имеются. Свои интересы есть у всех, даже у Армении, но интересы объекта международной политики в корне отличаются от интересов субъекта. Армения никогда не имела субъектности и мыслила соответствующими категориями.

Сквозь ту же призму рассматривается соседями и Зангезурский коридор. Иран, которому принципиально не выгодно появление этих коммуникаций, убедил армян, что это будет "экстерриториальный проход", якобы нарушающий территориальную целостность Армении, и что он стоит за ней и Еревану нечего боятья. Собеседники французского телеканала тоже рассматривают вопрос через ту же призму, всерьез обсуждая некие "атаки Азербайджана". В Баку подобных планов не рассматривают, но во французском эфире лица с армянскими фамилиями на полном серьезе рассуждают, может ли напасть Азербайджан, разрешит ли ему эту операцию Турция, как отреагирует Иран, какими будут санкции Запада, какое сопротивление окажет Армения и так далее. Эфирное время занимается белибердой, не имеющей под собой никаких реальных основ. У Армении столько всего завязано на Иране, она настолько зависима от него, что о влиянии конфликта с Израилем на армянские дела можно было бы рассуждать часами. И не в контексте Зангезурского коридора, а в контексте реально существующих у Армении проблем.

О реальных проблемах эксперты-армяне не говорили. А ведущий французского канала, по-видимому, этим и не интересовался. Поэтому из высказанных мнений так и осталось неясно, чем же на самом деле ирано-израильская война угрожала Южному Кавказу. А реальных угроз много, и для Армении они никак не связаны с Азербайджаном. Эти потенциальные проблемы связаны с ее собственной недавней историей, с военной агрессией против соседа, с многолетней оккупацией чужих территорий и вызванной этим изоляцией, с ее упрямством и попытками ее союзников, в первую очередь Франции, вычеркнуть все, что было до осени 2020 года.

Тот же Иран подпитывает заблуждения, которыми страдает армянство. Посол ИРИ в Армении Мехди Собхани регулярно делает провокационные заявления. То у него израильские беспилотники взлетают с территории Азербайджана, то Зангезурский коридор лишает Армению южных границ. На днях он разошелся настолько, что выступил даже против подписи своего собственного государства под решением относительно Общины Западного Азербайджана, принятого Организацией исламского сотрудничества в Стамбуле. Иран документ подписал, а иранский посол в Армении выступил с критикой. В Тегеране, похоже, плохо знают, что делают его дипломаты в других странах. Либо идет какая-то традиционная "восточная" игра. Но Азербайджан тоже восточная страна и он хорошо разбирается в тонкостях игры "по-восточному". Настолько хорошо, что обыграть его пока что никому не удается. Если это не удается державам, Армении и пытаться не стоит.

Единственное, в чем можно согласиться с армянскими собеседниками французского телеканала, это то, что Азербайджан действительно не станет предпринимать никаких действий, пока "планеты не выстроятся полностью". Так Баку действовал до сих пор и так будет действовать и в дальнейшем. В вопросе Зангезурского коридора тоже настанет момент, когда "планеты" выстроятся именно так, как нужно Азербайджану. И предсказать этот момент Армении не помогут никакие астрологи.