40 километров, которые могли спасти Армению

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодняшняя ситуация в регионе заставляет многих наблюдателей признать, что Азербайджан был к ней готов. Он снова оказался во всеоружии, и все, что было им задумано и реализовано, оказалось критически необходимо всем.

Южный Кавказ, опять же благодаря дальновидности Баку, на сегодня является самым безопасным коридором для международного транспортного сообщения и логистики. И что следует подчеркнуть - для этого усилиями Азербайджана и его партнеров созданы все условия. Имеется вся необходимая инфраструктура, имеются хорошие отношения между странами по всей протяженности Среднего коридора, что приобретает особую значимость в наше время, когда рушится система международного права. Такая ситуация исключает неприятные сюрпризы и нежелательные реакции, так как все участники транзита являются друзьями и всегда смогут договориться. Никакой другой международный логистический маршрут не может похвастать подобными преимуществами.

Войти в этот круг могла и Армения. Но...

Спикер парламента Армении Ален Симонян на днях, отвечая на вопросы журналистов, коснулся темы Зангезурского коридора. Выглядел он очень озабоченным, что неудивительно, учитывая, что из-за войны между Ираном и Израилем Армения оказалась отрезанной от мира. В отличие от других соседей Ирана, Армению не беспокоят радиация, вероятность случайных прилетов, перспектива миграционного кризиса и тому подобное. У этой страны есть проблемы посерьезнее. Ведь сегодня она оказалась в еще более жесткой изоляции, чем в период оккупации территорий Азербайджана. Такая ситуация должна была бы породить сомнения, которые бы завершились принятием реалий. Но пока что этого не видно. Симонян заявил, что тема Зангезурского коридора закрыта раз и навсегда. "Будут дороги, мы об этом говорили, неоднократно были даны правовые формулировки. В Азербайджане хотят, чтобы вся их страна превратилась в коридор; звучали заявления об этом, на что мы отреагировали и столкнулись с их удивлением", - сказал озабоченный Симонян.

То, что позиция Еревана удивляет азербайджанскую сторону, вполне естественно. Азербайджан - государство, которое всегда думает о будущем и делает шаги в расчете на получение наиболее эффективного результата. Поэтому упорное противодействие строительству Зангезурского коридора нас удивляет. Как не удивиться? Стране-оккупанту, пусть и бывшему, предлагают стать частью выгодного транспортно-логистического проекта, который уже зарекомендовал себя как наиболее стабильный и безопасный. Сегодняшняя ситуация еще раз доказала, что Средний коридор - это самый надежный логистический маршрут, и это очень скоро даст о себе знать. Армении, заслуживающей не совместных проектов, а международного трибунала за свои преступления, Баку предложил стать частью международной логистики. А она тупо отказалась. Это до какой степени нужно не думать о будущем, чтобы отвергать подобный шанс. Как тут не удивиться?

Еревану кажется, что так он защищает честь и достоинство страны, а на самом деле лишает ее перспектив. О чести и достоинстве Армении нужно было беспокоиться еще в конце 80-х. Теперь поздно. Теперь нужно думать о том, как выходить из положения с наименьшими потерями. Азербайджан как раз и предлагает соседям выход. А они заявляют, что тема закрыта и больше не откроется.

Не откроется? Тогда пусть никого не удивляют новости вроде нижеследующей. Их еще будет много.

Министр экономики Геворк Папазян заявил, что ирано-израильский конфликт ударил по армянскому экспорту и импорту. Часть армянских грузов, по его словам, застряла в порту Бандар-Аббас и на дорогах в Иране. "Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через дружественный Иран, как и раньше", - сказал он журналистам.

Министр финансов Ваге Ованнисян грустно добавил, что "если ситуация обострится, поставки через иранскую территорию могут быть нарушены, могут стать более длительными по времени или стать более дорогими".

Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян предрек ослабление армянской экономики, в первую очередь торговых отношений, в случае затягивания конфликта.

То есть армянское общество предупредили, что все плохо и будет еще хуже. Армения оказалась, как всегда, не готова к трудностям. У нее, как всегда, не было плана В. Конечно, углубление и затягивание боевых действий в той или иной степени обязательно сказывается на соседях воюющих сторон, но в наихудшем положении оказалась опять-таки Армения. А могло быть и иначе. Армения имела возможность за пять послевоенных лет открыть коммуникации. Не открыла. Вместо этого Ереван занимался прожектерством, последствия которого пожинает сегодня.

В первую очередь, это "Перекресток мира", вначале заявленный как "армянский перекресток". Автор идеи сам Никол Пашинян. Эксцентричный премьер-министр, не разбирающийся в теме, решил заглушить тему дороги через Зангезур своим проектом, о котором с самого начала эксперты говорили как о нереалистичном. Пашинян собирался перекрещивать на армянской территории Север-Юг и Запад-Восток. Ни один из этих коридоров через Армению в настоящее время не проходит. Армянский премьер лишь очень хочет, чтобы они проходили через его страну, и надеется добиться, чтобы этого захотел и кто-то другой, от кого что-то зависит. Он бьется над этим два года. Результат нулевой.

Надо сказать, что первоначально Пашинян был согласен на Зангезурский коридор, даже началась работа над ТЭО проекта, но потом новые союзники отговорили. А если нет коридора - нет и открытия коммуникаций в целом. Условия ставит победившая, а не проигравшая сторона. Оставшись по совету мнимых доброжелателей с закрытыми границами, Пашинян начал искать выход и нашел его в "Перекрестке мира". Но этот проект не вызвал интереса у инвесторов, а самое главное, он не вызвал никакого интереса у Баку.

Параллельно с неудачливым "перекрестком" Ереван замахнулся на коридор до Индийского океана. Было заявлено, что Армения собирается участвовать в проекте индийского порта Чабахар, чтобы превратиться в ключевую страну коридора Персидский залив - Черное море. Министерство экономики указывало, что порт "станет для Армении важным хабом для развития и углубления торговых отношений с внешним миром". В Ереване с нетерпением ожидали подписания контрактов и начала работы армянских компаний в Чабахаре.

Индия и Иран в 2022 году договорились о расширении индийских инвестиций в строительство иранского порта Чабахар в Оманском заливе. Как в проекте оказалась Армения, остается загадкой. Скорее всего, ее туда протолкнула индийская сторона, с некоторых пор ставшая ближайшим союзником Еревана. Роль Армении в проекте до конца не ясна. У нее нет ни финансов, ни инфраструктуры, чтобы как-то участвовать в масштабных грузоперевозках по линии Юг-Север и Юг-Запад. Сомнительно, чтобы Индия была готова взять на себя все расходы по строительству на покрытой горами территории союзника международных автомобильных и железнодорожных магистралей. Только при наличии этой инфраструктуры Армения могла бы на что-то рассчитывать.

В свете происходящих сегодня событий в Ереване должны были бы понять всю бессмысленность и абсурдность этих транзитных фантазий и обратиться к реалиям. Однако, судя по высказываниям Алена Симоняна, осознание реалий пока что запаздывает.

А реалии следующие. Превращение Армении в ключевой пункт маршрута Персидский залив - Черное море откладывается на неопределенный срок. Эти надежды и прежде не казались реалистичными, сегодня же они превращаются в полное ничто. Конечно, война на юге рано или поздно закончится, чего мы и Ирану, и Израилю от души желаем. Но с завершением боевых действий проблем станет только больше. В данном случае мы говорим об Иране. Ракетные атаки уже привели к немалым разрушениям промышленности и инфраструктуры. После остановки войны иранской стороне придется восстанавливаться, чтобы вернуться к нормальной мирной жизни. Несомненно, разрушения постигнут транспортную инфраструктуру, порты, терминалы. Если не будет помощи извне, стране придется туго.

После этой войны Ирану потребуется активная и масштабная логистика. Такая, какая уже налажена с Азербайджаном. Эксперты предполагают, что востребованность МТК Север-Юг возрастет в разы. Азербайджан для Ирана - это дорога и на Север, и на Запад. Подчеркнем - это дорога, которая уже есть и уже давно действует. Заигрывания же с Арменией - это дело третьестепенное. В любом случае, Ирану будет не до армянских проектов, не до строительства коридоров из Персидского залива в Европу. Этот проект требует огромных средств, и Еревану придется очень долго ждать.

А все могло бы быть для Армении иначе, будь она дальновиднее. Спасти ее экономику от кризиса могли бы какие-то 40 километров железнодорожных путей. Это сотая часть от тех грандиозных и несбыточных для Армении проектов, которые задумывают в Ереване. Небольшой участок рельс и шпал - и товарооборот страны мог бы не остановиться. Он успешно продолжался бы по всем направлениям. Всего-то 40 километров - и проблемы были бы решены.

Что мог дать Армении Зангезурский коридор? Беспроблемный выход в Азию и Европу, выход к Средиземному морю. Железнодорожные перевозки - это совсем другой уровень логистики и другие объемы. Армения могла посредством дороги через Мегри выходить и на железнодорожную сеть Ирана, а оттуда двигаться к вожделенному Персидскому заливу. И для этого ей не пришлось бы влезать в долги и строить свою дорогу.

Зангезурский коридор открыл бы перед Арменией большие возможности. Но Ереван, как говорит Симонян, закрыл тему раз и навсегда. И мы действительно очень и очень этому удивляемся.

Только пусть потом не говорят, что мы их не предупреждали.