Средний коридор: новые возможности в условиях нестабильности

На фоне сегодняшних событий на Ближнем Востоке с новой силой актуализируется вопрос значимости Среднего коридора, мультимодальных перевозок, важность всех видов транспорта, которые может предложить этот транспортно-логистический маршрут. Это и сухопутные, и морские перевозки, а в связи с последними событиями и воздушные коридоры в направлении Восток-Запад тоже уже проходят вдоль Среднего коридора. Как многие шутят, пробки теперь образовываются и в небе. Разветвленная сеть аэропортов Азербайджана дает ему возможность принимать и перенаправлять самолеты с разных направлений и организовывать безопасные полеты в своем воздушном пространстве. То есть, наша страна обеспечивает транзитным самолетам возможность безопасно двигаться в небе над Южным Кавказом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по транспорту и логистике Рауф Агамирзаев.

В целом, за последние годы значение Среднего коридора в разы возросло. И это требует от стран-участниц принятия соответствующих мер. Идет процесс увеличения пропускной способности объектов транспортно-логистической инфраструктуры с целью увеличения пропускной способности коридора. Думаю, в ближайшие годы мы будем свидетелями роста перевозок по линии Восток-Запад.

Последний месяц ознаменовался многими событиями. Так, открылся терминал в Актау, заработал терминал, построенный азербайджанскими, казахскими и грузинскими инвесторами в Поти. В Казахстане идет активный процесс модернизации железнодорожной сети, второго пути от Достыка до Мойынты. Линия будет продолжена в сторону порта Актау, здесь железные дороги тоже будут модернизироваться. У Казахстана уже есть два железнодорожных погранпереезда с Китаем, до 2028 года планируется открыть еще один, а также построить железную дорогу в объезд города Алматы. Это позволит снизить транзитное время и увеличить грузовой поток в западном направлении.

На днях стало известно, что Казахстан планирует установить STS-краны в порту Актау, что повлияет на оперативность обработки контейнерных грузов, позволит снизить время на эти операции и увеличит поток в этом направлении.

Кроме того, открылся маршрут грузоперевозок из китайской провинции Чжэцзян в Азербайджан через Туркменистан. Из города Цзиньхуа в порт Туркменбаши отправился первый грузовой поезд из 100 стандартных контейнеров, откуда он отправится в порт Баку. Новый маршрут позволит снизить нагрузку порта Актау.

Ожидается, что до 2030 года по Среднему коридору грузопоток увеличится до 10 миллионов тонн грузов. Однако, исходя из новых реалий, эта цифра может корректироваться в сторону увеличения. Контейнерные перевозки тоже в тренде Китай в основном заинтересован в движении блок-поездов. Есть договоренность с азербайджанской стороной о маршрутах Сиань-Баку, Сиань-Европа через Срединный коридор. На данный момент порт Алят может обрабатывать до 150 тысяч TEU-контейнеров в год. По официальным данным, порт Говсан может принимать 134 тысячи TEU. Новый порт - в Зиря тоже может принять до 15 тысяч TEU. По второй фазе порта Алят планируется довести мощность до 500 тысяч контейнеров в год, в этом направлении идет активная работа. Изучается динамика и объемы, и относительно этого будет определено, какой способ модернизации порта будет приемлем.

Если говорить о наших железных дорогах, то до Гаджигабула осуществляется перевод линии на переменный ток. Думаю, работы завершатся в ближайшие месяцы. Это очень важно, так как позволит на 20 процентов снизить затраты на перевозки в этом направлении и увеличит эффективность подвижного состава, который мы уже закупили. В этом направлении будут работать 40 локомотивов.

В Грузии продолжается модернизация железных дорог, начавшаяся в 2011 году. По последней информации, 99 процентов работ на маршруте Тбилиси-Поти-Батуми завершены. С 2009 года идет модернизация автомобильных дорог от грузинской столицы в сторону черноморских портов. Проблемы были со сложным Рикотским перевалом. Его разделили на четыре участка, и сейчас из 52 километров пути остался участок в сторону Зестафони. После его завершения начнет функционировать четырехполосный современный автобан, на котором будет 51 туннель и 97 мостов. Это значительно сократит время в пути в сторону черноморских портов. Грузия - горная страна, и эти дороги очень важны для слаженного функционирования Среднего коридора.

Транскавказский сегмент Среднего коридора - участок между Алятом и Поти - очень значим, и его модернизация позволит сократить транзитное время. Транзитное время это главное - чем оно короче, тем маршрут привлекательнее. Этот аспект в сухопутных перевозках является первостепенным, потому что только он позволяет сухопутным маршрутам конкурировать с морскими. Фишка морских перевозок - это объемы. За счет сокращения времени транзита сухопутные перевозки могут стать альтернативой морским.

Страны-участницы Среднего коридора уже приспособились. Каспийское и Черное моря не являются препятствием для Среднего коридора благодаря созданной инфраструктуре и продолжающейся в настоящее время ее модернизации. Несмотря на то, что естественные факторы тоже содержат определенные риски, например, в виде обмеления Каспия, вопросы решаются. В любых условиях мы должны приспосабливаться и работать. Что и делают Азербайджан, Казахстан, а теперь и Туркменистан подключается к работе. Дноуглубительные работы с мая начались в казахстанских портах Курык и Актау. В Курык, можно сказать, работы завершены. В Актау они будут вестись в два этапа - в этом и следующем году.

В Аляте идет подготовка к началу дноуглубительных работ. Следует подчеркнуть, что специальное судно построено на Бакинском судостроительном заводе в сотрудничестве с нидерландской компанией. Судно прикреплено к Международному торговому морскому порту Алят. Это дает нам возможность на будущее ни от кого не зависеть и при необходимости собственными силами проводить все работы в своих портах. Мы также можем предложить помочь и своим соседям.

Азербайджан также использует собственные суда для перевозок. В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство парома типа Ro-Pax, предназначенного для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов. Работы почти завершены, судно планируется спустить на воду в будущем году. Это будет третий паром типа Ro-Pax, построенный на БСЗ. Два таких парома - "Азербайджан" и "Зарифа Алиева" уже используются для перевозок по Среднему коридору.

Работы идут и в портах Грузии. Новые терминалы и новый порт так же будут влиять на объем перевозимых по Среднему коридору и повысят внимание к нему со стороны как Китая, так и Евросоюза.

Еще один элемент - это Турция. Ведутся работы по строительству железной дороги Карс-Ыгдыр-Дилюджу-Нахчыван. Это очень важный проект с точки зрения диверсификации маршрута. Нахчыванский участок тоже планируется модернизировать, достроить некоторые участки.

Что касается Зангезурского и Аразского коридоров, то по Аразскому коридору азербайджанская сторона делает все, что от нее зависит. Участок на нашей территории в сторону Западного Зангезура будет закончен, думаю, в течение этого года, в сторону Аразского коридора - в следующем году.

Лейла Таривердиева