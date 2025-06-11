Болгария подключается к Среднему коридору

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

8-9 июня 2025 года Президент Болгарии Румен Радев с официальным визитом посетил Казахстан. Визит стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений между странами, находящимися на расстоянии в тысячи километров друг от друга, но объединенными общей стратегической целью - построением надежного моста между Европой и Азией.

В мире, где логистика становится стратегическим оружием и основой экономического влияния, каждый новый транспортный маршрут - это не просто линия на карте, а вопрос национальной безопасности, энергетики, устойчивого развития и политического позиционирования.

Одним из центральных итогов переговоров президентов Казахстана и Болгарии стало подписание Меморандума о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор. Это событие вписывается в более широкий геоэкономический контекст формирования альтернативных торговых и транзитных путей между Востоком и Западом на фоне изменившихся условий на евразийском пространстве.

Средний коридор: стратегическое значение для Европы

ТМТМ - это мультимодальный транспортный коридор, соединяющий Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее к портам Черного моря. Этот маршрут стал особенно актуален после сбоев в функционировании северных транзитных путей из-за геополитических ограничений и санкционных режимов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил, что его страна обеспечивает 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем, и расширение инфраструктуры Среднего коридора открывает возможности для ещё более эффективного сообщения между Востоком и Западом.

По данным на 2024 год, объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62% и достиг 4,5 миллиона тонн. Однако текущий потенциал маршрута используется лишь на половину. В планах - увеличение пропускной способности до 10 миллионов тонн к 2028 году. Для этого в Казахстане уже реализуются масштабные инфраструктурные проекты: в порту Актау строится новый контейнерный хаб, который позволит увеличить обработку с 140 до 240 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Почему Болгария? Геополитическая логика партнерства

Болгария, расположенная на побережье Черного моря, является логичным партнёром Казахстана в рамках Среднего коридора. Порт Бургас, один из крупнейших логистических узлов на Черном море, может стать важным транзитным пунктом для грузов, следующих по ТМТМ. Президент Болгарии Румен Радев назвал Казахстан ключевым стратегическим партнером в Центральной Азии, подчеркнув, что именно взаимодействие двух стран, выгодно расположенных на пересечении торговых потоков, залог их успеха.

В этом контексте подписанный меморандум по ТМТМ - не просто документ о намерениях, а задел на реальное подключение Болгарии к крупнейшему транзитному маршруту Евразии. Это позволит болгарским портам и логистическим компаниям интегрироваться в растущий поток грузов из Центральной Азии и Китая в Европу.

Экономическая динамика: торговля и инвестиции

Дипломатическая активизация отношений сопровождается заметным ростом экономического взаимодействия. По итогам 2024 года экспорт из Казахстана в Болгарию вырос в 11 раз, составив 303,6 миллиона долларов. Основную часть экспорта заняла сырая нефть (рост в 48 раз, или на 242,2 миллиона долларов), а также алюминий, ферросплавы и электронные компоненты. Импорт из Болгарии в Казахстан также продемонстрировал рост - на 5,5%, достигнув 71,6 миллиона долларов, где лидером остаются лекарственные средства.

Параллельно растут инвестиционные потоки: за 2024 год приток инвестиций из Болгарии в Казахстан вырос на 86,5%, достигнув 7,8 миллиона долларов. Валовый приток с 2005 года составил 76,3 миллиона долларов, что говорит о планомерном интересе болгарского бизнеса к казахстанскому рынку.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано 107 предприятий с участием болгарского капитала, из которых 61 активно работает. Это подтверждает, что сотрудничество между странами уже давно вышло за рамки формальных встреч и обретает устойчивую экономическую базу.

Казахстан: курс на диверсификацию маршрутов

После проблем в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и санкционных ограничений, Казахстан ускорил диверсификацию нефтяных экспортных маршрутов. Стратегическим решением стало соглашение с азербайджанской SOCAR о транзите 1,5 миллиона тонн нефти в год по маршруту Актау-Баку-БТД, с последующим увеличением до 5-7 миллионов тонн.

Кроме нефти, по Среднему коридору активно идут поставки урана, лития и редкоземельных элементов в Европу. А недавно в Самарканде была подписана Декларация о намерениях между ЕС и Центральной Азией, включающая развитие логистики для транспортировки экологически чистого водорода и аккумуляторных технологий.

Азербайджан как ключевое звено

Говоря о Транскаспийском маршруте, невозможно переоценить роль Азербайджана - страны, которая за последние три десятилетия сумела превратить свое географическое положение из транзитного пункта в полноценный стратегический актив. На сегодняшний день Азербайджан не просто участвует в транспортной системе Среднего коридора, а фактически выступает его центральным звеном, связывающим восточное и западное побережья Каспийского моря с Кавказом и портами Черного моря.

Азербайджан вложил значительные средства в развитие собственной транспортной инфраструктуры: модернизированы порты, реконструированы железные дороги и построены современные логистические центры. Порт Алят, который сегодня является одним из крупнейших на Каспии, способен обрабатывать до 15 миллионов тонн грузов в год, включая контейнерные перевозки. Баку располагает крупнейшим коммерческим флотом на Каспии - более 50 судов, включая танкеры, паромы и грузовые суда.

Важно и то, что в Азербайджане активно развиваются судостроительные мощности. После завершения текущих инвестиционных проектов азербайджанские верфи смогут выпускать 10-15 танкеров и грузовых судов в год, что позволит вдвое увеличить существующие производственные объемы. Это особенно важно для обеспечения стабильности перевозок по Каспийскому морю, учитывая возросшие объёмы транзита нефти, урана, лития и промышленных грузов из Казахстана и Узбекистана в Европу.

В дополнение к этому Азербайджан стал инициатором создания совместного предприятия "Middle Corridor Multimodal Ltd." совместно с Казахстаном и Грузией. Его задача - обеспечить бесперебойное мультимодальное сообщение, повысить эффективность и предсказуемость грузоперевозок, а также выработать единые стандарты обслуживания, тарифов и документации.

Стратегическое значение Азербайджана усиливается и на фоне усиливающегося интереса Европы к поставкам урана и критически важных редкоземельных элементов. Сегодня именно через Азербайджан идет значительная часть транзита казахстанского урана, который становится всё более востребованным в Европе в условиях возобновившегося интереса к атомной энергетике

Визит Румена Радева в Астану и подписание меморандума по ТМТМ - это не просто эпизод двусторонней дипломатии, а отражение масштабного сдвига в транспортной и энергетической геополитике Евразии. В условиях глобальных изменений на евразийском пространстве Средний коридор становится реальной альтернативой традиционным маршрутам, а Казахстан - его мотором и главным бенефициаром.

Болгария, подключаясь к этому проекту, получает доступ к растущему потоку грузов из Центральной Азии и Китая, что усиливает ее позиции как логистического узла на Черном море. Экономическая динамика, рост торговли, увеличение инвестиций и создание совместных транспортных структур подтверждают: между Астаной и Софией формируется крепкое экономическое и стратегическое партнерство.

В ближайшие годы именно через подобные проекты будет определяться, каким станет новое евразийское экономическое пространство - более диверсифицированным, устойчивым и конкурентным.