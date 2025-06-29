По США прошел танцующий торнадо

Танцующий торнадо прошел по США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Крупный извивающийся смерч пронесся по Южной Дакоте со скоростью 9 км/час. Власти призвали не покидать надежные укрытия, а также предупредили о возможном разрушении конструкций и полном разрушении хрупких построек.