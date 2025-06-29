https://news.day.az/world/1764262.html

По США прошел танцующий торнадо - ВИДЕО

Танцующий торнадо прошел по США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Крупный извивающийся смерч пронесся по Южной Дакоте со скоростью 9 км/час. Власти призвали не покидать надежные укрытия, а также предупредили о возможном разрушении конструкций и полном разрушении хрупких построек.