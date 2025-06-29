Против Азербайджана проводится предвзятая политика.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фариз Исмаилзаде, передает Day.Az.

По его словам, успехи Азербайджана во внешней политике беспокоят многие страны, в том числе и Россию.

"На нас усиливается давление. Мы видели это на примере сбитого самолета, кибератак со стороны России и в насилии против этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. Все это показывает, что успехи Азербайджана вызывают зависть. Мы подвергаемся все большему давлению по всем направлениям", - отметил депутат.

Исмаилзаде заявил, что Азербайджан это категорически не приемлет.

"Мы категорически не принимаем такие действия. Азербайджан строит свою внешнюю политику на принципах равноправия и взаимного уважения. Если подобные инциденты будут повторяться, это, безусловно, отразится на наших отношениях. В то же время факт того, что азербайджанскому депутату отказали во въезде на территорию России, является прямым проявлением подобной политики. Мы решительно осуждаем и критикуем такие шаги и ожидаем от России более прагматичного и уважительного подхода", - сказал депутат.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.