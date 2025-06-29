Против Азербайджана проводится предвзятая политика

Против Азербайджана проводится предвзятая политика.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фариз Исмаилзаде, передает Day.Az.

По его словам, успехи Азербайджана во внешней политике беспокоят многие страны, в том числе и Россию.

"На нас усиливается давление. Мы видели это на примере сбитого самолета, кибератак со стороны России и в насилии против этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. Все это показывает, что успехи Азербайджана вызывают зависть. Мы подвергаемся все большему давлению по всем направлениям", - отметил депутат.

Исмаилзаде заявил, что Азербайджан это категорически не приемлет.

"Мы категорически не принимаем такие действия. Азербайджан строит свою внешнюю политику на принципах равноправия и взаимного уважения. Если подобные инциденты будут повторяться, это, безусловно, отразится на наших отношениях. В то же время факт того, что азербайджанскому депутату отказали во въезде на территорию России, является прямым проявлением подобной политики. Мы решительно осуждаем и критикуем такие шаги и ожидаем от России более прагматичного и уважительного подхода", - сказал депутат.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.